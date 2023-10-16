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Литвинов Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Литвинов Ефим Иванович

Мать: Литвинова Настасья Ильинична

Рождение ребёнка
1849

Сын: Литвинов Илья Иванович

Мать ребёнка: Литвинова Аксинья Акимовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Литвинов Федор Иванович

Мать ребёнка: Литвинова Аксинья Акимовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова Аксинья Акимовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова Аксинья Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Аксинья Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Аксинья Акимовна

Смерть
Неизвестно
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