Литвинов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Литвинова Аксинья Акимовна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Литвинова Аксинья Акимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова Аксинья Акимовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова Аксинья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно