Тарасов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1933

Дочь: Тарасова Павлина Федоровна

Мать ребёнка: Ульянова Елена Сергеевна

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Пропал без вести в боях на Волоколамском шоссе
Смерть
Неизвестно