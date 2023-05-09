Тарасов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1933
Дочь: Тарасова Павлина Федоровна
Мать ребёнка: Ульянова Елена Сергеевна
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Пропал без вести в боях на Волоколамском шоссе
Смерть
Неизвестно