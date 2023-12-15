Гуськова (Орлова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськова (Орлова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1921

Отец: Орлов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1948

Дочь: Гусева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Гуськов Иван Степанович

Рябинкино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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