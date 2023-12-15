Гуськова (Орлова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1921
Отец: Орлов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1948
Дочь: Гусева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Гуськов Иван Степанович
Рябинкино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно