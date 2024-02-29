Пономарев Дмитрий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти19.02.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Пономарев Платон
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1876
Рождение ребёнка
24.04.1880
Сын: Пономарев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Пономарева (Юдина) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
24.04.1882
Сын: Пономарев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пономарева (Юдина) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: (Пономарева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пономарева (Юдина) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
02.03.1886
Сын: Пономарев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пономарева (Юдина) Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
15.08.1887
Сын: Пономарев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Пономарева (Юдина) Евдокия Егоровна
Смерть
19.02.1900