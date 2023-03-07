Суворова (Осипова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1890 ст.
Дата смерти?.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1890 ст.
Отец: Осипов Фёдор
Мать: Осипова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
07.09.1929
Дочь: Ивашура Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Суворов Дмитрий Кондратьевич
Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1942
Орлино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область