Суворова (Осипова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Осипова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

27.09.1890 ст.

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1890 ст.

Отец: Осипов Фёдор

Мать: Осипова Мария Егоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1929

Дочь: Ивашура Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Суворов Дмитрий Кондратьевич

Красный Бор, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Дмитрий Кондратьевич

Смерть
?.01.1942
Орлино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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