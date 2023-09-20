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Петр I

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1672

Дата смерти

08.02.1725

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1672

Отец: Алексей Тишайший

Мать: Нарышкина Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
28.02.1690

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Екатерина I

Рождение ребёнка
27.01.1708

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Екатерина I

Рождение ребёнка
29.12.1709

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Екатерина I

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина I

Смерть
08.02.1725
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