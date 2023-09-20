Петр I
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1672
Дата смерти08.02.1725
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1672
Отец: Алексей Тишайший
Рождение ребёнка
28.02.1690
Сын: Алексей Петрович
Мать ребёнка: Екатерина I
Рождение ребёнка
27.01.1708
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Екатерина I
Рождение ребёнка
29.12.1709
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Екатерина I
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина I
Смерть
08.02.1725