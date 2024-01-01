Бабошина Анастасия Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Бабошин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бабошин Василий Алексеевич
Упоминание
1897
Башарово, Георгиевская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно