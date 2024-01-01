Бабошина Анастасия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабошина Анастасия Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Бабошин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бабошин Василий Алексеевич

Упоминание
1897
Башарово, Георгиевская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабошин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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