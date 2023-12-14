Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Баварская Каролина
Баварская Каролина
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.1979
Пол
Женский
Отец
Баварский Генрих
1938 г.р.
Мать
Баварская Бриджит
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1979
Отец:
Баварский Генрих
Мать:
Баварская Бриджит
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия