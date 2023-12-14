Баварская Каролина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаварская Каролина

Баварская Каролина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1979

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1979

Отец: Баварский Генрих

Мать: Баварская Бриджит

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close