Кижаева (Пиненкова) Васса Астафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.03.1921
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пиненков Астафий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1881 ст.
Дочь: Щербакова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Кижаев Иван Тимофеевич
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.03.1921