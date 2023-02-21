Кижаева (Пиненкова) Васса Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кижаева (Пиненкова) Васса Астафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.03.1921

Пол

Женский

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пиненков Астафий Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1881 ст.

Дочь: Щербакова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Кижаев Иван Тимофеевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кижаев Иван Тимофеевич

Смерть
Около ?.03.1921
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