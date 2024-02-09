Шматков Константин Анатольевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шматков Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1996
Дочь: Шматкова Валерия Константиновна
Мать ребёнка: Шматкова Галина Валерьевна
Рождение ребёнка
15.01.2004
Дочь: Шматкова Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Шматкова Галина Валерьевна
Рождение ребёнка
28.07.2010
Сын: Шматков Григорий Константинович
Мать ребёнка: Шматкова Галина Валерьевна
Рождение ребёнка
31.08.2013
Сын: Шматков Тихон Константинович
Мать ребёнка: Шматкова Галина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно