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Шматков Константин Анатольевич

Место рождения

Джубга, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шматков Анатолий

Мать: не указана

Джубга, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.10.1996

Дочь: Шматкова Валерия Константиновна

Мать ребёнка: Шматкова Галина Валерьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.01.2004

Дочь: Шматкова Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Шматкова Галина Валерьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.07.2010

Сын: Шматков Григорий Константинович

Мать ребёнка: Шматкова Галина Валерьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
31.08.2013

Сын: Шматков Тихон Константинович

Мать ребёнка: Шматкова Галина Валерьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шматкова Галина Валерьевна

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