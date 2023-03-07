Трохин Владимир Валерьевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1991
Отец: Чебачев Валерий Иванович
Мать: Трохина Анна Михайловна
Бракосочетание
14.04.2018
Большое Болдино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.2018
Дочь: Трохина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Трохина Валентина Андреевна
Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область