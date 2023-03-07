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Трохин Владимир Валерьевич

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Место рождения

Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1991

Отец: Чебачев Валерий Иванович

Мать: Трохина Анна Михайловна

Мерлиновка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
14.04.2018

Жена: Трохина Валентина Андреевна

Большое Болдино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.2018

Дочь: Трохина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Трохина Валентина Андреевна

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
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