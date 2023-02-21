Рускова Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рускова Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19

Сын: Теплых Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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