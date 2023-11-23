Авдотья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Игнатий Герасимов

Мать: Анна Ларионова

Смерть
Неизвестно
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