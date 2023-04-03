Прасковья Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1881

Сын: Борис Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Фомич

Деревня Дубасищи Дубасищенской волости
Рождение ребёнка
26.04.1886

Дочь: Глушанкова Мавра Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Фомич

Деревня Дубасищи Дубасищенской волости
Работа или профессия
Неизвестно