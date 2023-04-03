Прасковья Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1881
Сын: Борис Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Фомич
Деревня Дубасищи Дубасищенской волости
Рождение ребёнка
26.04.1886
Дочь: Глушанкова Мавра Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Фомич
Деревня Дубасищи Дубасищенской волости
Работа или профессия
Неизвестно