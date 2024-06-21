Новиков Александр 09.11.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Александр

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Место рождения

Флотская 46, Владивосток, Россия

Дата рождения

09.11.1916

Дата смерти

11.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Между 1882 и 1883 г.р.

Мать

Между 1880 и 1881 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1916

Отец: Новиков Козьма (Косма)

Мать: Новикова Анна

Флотская 46, Владивосток, Россия
Крещение
27.11.1916
временная церковь Управления Строителя Владивостокской крепости на острове Русском
Образование
1937
Иркутск, Россия
Сибирский финансово-экономический институт
Бракосочетание
24.?.1942

Жена: Новикова (Лукьянова) Валентина

Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
19.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (Лукьянова) Валентина

Суджа, Россия
Военная награда
Около 1945
Курск, город Курск, Курская область
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Военная награда
16.12.1949
Курск, город Курск, Курская область
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
05.11.1954
Курск, город Курск, Курская область
Орден «Красная звезда»
Смерть
11.12.1991
Курск, город Курск, Курская область
Причина смерти: Сердечный приступ

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