Новиков Александр
Место рожденияФлотская 46, Владивосток, Россия
Дата рождения09.11.1916
Дата смерти11.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1916
Отец: Новиков Козьма (Косма)
Мать: Новикова Анна
Флотская 46, Владивосток, Россия
Крещение
27.11.1916
временная церковь Управления Строителя Владивостокской крепости на острове Русском
Образование
1937
Иркутск, Россия
Сибирский финансово-экономический институт
Бракосочетание
24.?.1942
Иркутск, Россия
Рождение ребёнка
19.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова (Лукьянова) Валентина
Суджа, Россия
Военная награда
Около 1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Военная награда
16.12.1949
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
05.11.1954
Орден «Красная звезда»
Смерть
11.12.1991
Причина смерти: Сердечный приступ