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Орликов Василий Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Орликов Марк Михайлов

Мать: Орликова Фавста Иванова

Орликов Василий Маркович (1841 — ?) Родился в семье пономаря села Маркова1 Ярославского уезда Марка Орликова. В 1860 году исключен из Ярославской духовной семинарии за малоуспешностью. Был послушником... Показать все
Бракосочетание
24.01.1863

Жена: Орликова Апполинария Николаева

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Юлия Васильева

Мать ребёнка: Орликова Апполинария Николаева

Смерть
Неизвестно
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