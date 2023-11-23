Орликов Василий Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Орликов Марк Михайлов
Мать: Орликова Фавста Иванова
Орликов Василий Маркович (1841 — ?) Родился в семье пономаря села Маркова1 Ярославского уезда Марка Орликова. В 1860 году исключен из Ярославской духовной семинарии за малоуспешностью. Был послушником... Показать все
Бракосочетание
24.01.1863
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Юлия Васильева
Мать ребёнка: Орликова Апполинария Николаева
Смерть
Неизвестно