Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Абдулкадыр Юзеев
Отец ребёнка: Юзей Ишбаев
Тамьян, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юзей Ишбаев
Смерть
Неизвестно