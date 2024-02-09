Гультяева Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович
Рождение ребёнка
18.09.1890 ст.
Сын: Гультяев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович
Рождение ребёнка
07.04.1892 ст.
Дочь: Гультяева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.09.1896 ст.
Дочь: Гультяева Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович
Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.
Дочь: Гультяева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович
Смерть
Неизвестно