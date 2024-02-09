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Гультяева Надежда Ивановна

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Муж: Гультяев Иван Павлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1882 ст.

Сын: Гультяев Аким Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1890 ст.

Сын: Гультяев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1892 ст.

Дочь: Гультяева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1896 ст.

Дочь: Гультяева Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1900 ст.

Дочь: Гультяева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Павлович

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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