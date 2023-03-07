Никифорова (Брызгалова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Брызгалова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брызгалов Иван Селивестрович

Мать: Брызгалова Елена Парфеновна

Орехово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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