Калужинова (Денисьева) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.
Сын: Калужинов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Калужинов Сергей Порфирьевич
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.
Сын: Калужинов Василий
Отец ребёнка: Калужинов Сергей Порфирьевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Калужинова Евфросинья
Отец ребёнка: Калужинов Сергей Порфирьевич
Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.
Дочь: Калужинова Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Калужинов Сергей Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно