Калужинова (Денисьева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалужинова (Денисьева) Александра Васильевна

Калужинова (Денисьева) Александра Васильевна

avatar

Место рождения

Березники, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.

Сын: Калужинов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Калужинов Сергей Порфирьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.

Сын: Калужинов Василий

Отец ребёнка: Калужинов Сергей Порфирьевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Калужинова Евфросинья

Отец ребёнка: Калужинов Сергей Порфирьевич

Рождение ребёнка
08.05.1916 ст.

Дочь: Калужинова Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Калужинов Сергей Порфирьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Сергей Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close