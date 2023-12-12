Константинова Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Константинов Алексей Павлович
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Василий
Смерть
Неизвестно