Константинова Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Зинаида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Константинов Алексей Павлович

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий

Смерть
Неизвестно
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