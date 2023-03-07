Покрышкина Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкина Авдотья Васильева

Покрышкина Авдотья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Татьяна Анисимова

Отец ребёнка: Покрышкин Анисим Моисеев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Анисим Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close