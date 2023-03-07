Покрышкина Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Татьяна Анисимова
Отец ребёнка: Покрышкин Анисим Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835