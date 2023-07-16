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Купкенов Ильшат Рафисович
Купкенов Ильшат Рафисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.1988
Пол
Мужской
Отец
Купкенов Рафис Энвербекович
1967 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1988
Отец:
Купкенов Рафис Энвербекович
Мать: не указана
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