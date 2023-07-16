Купкенов Ильшат Рафисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купкенов Ильшат Рафисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1988

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1988

Отец: Купкенов Рафис Энвербекович

Мать: не указана

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