Рябинов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Рябинов Степан
Мать: не указана
Военная служба
По 12.05.1943
Место службы - 28 гвардейский стрелковый полк 10 стрелковой дивизии
Военная награда
05.06.1945
Орден Славы 3 Степени
Работа или профессия
1945
Пром артель "Память Ленина"
Военная награда
06.11.1947
Орден Славы III Степени
Военная служба
С 24.06.1971
Рождение ребёнка
01.10.?
Дочь: Келина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно