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Рябинов Иван Степанович

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Место рождения

Абрамовка, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рябинов Степан

Мать: не указана

Абрамовка, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
По 12.05.1943
Место службы - 28 гвардейский стрелковый полк 10 стрелковой дивизии
Военная награда
05.06.1945
Орден Славы 3 Степени
Работа или профессия
1945
Пром артель "Память Ленина"
Военная награда
06.11.1947
Орден Славы III Степени
Военная служба
С 24.06.1971
Рождение ребёнка
01.10.?

Дочь: Келина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Абрамовка, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинов Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Абрамовка, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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