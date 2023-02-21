Сорокин Семён Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Семён Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Сорокин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сорокин Юрий Семёнович

Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Пелагея Михайловна

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