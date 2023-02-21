Сорокин Семён Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Сорокина Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно