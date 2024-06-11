Гагарин Евлампий Киприянов
Место рожденияд. Кочи, д. Малые Кочи, Чердынь, Пермь
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Гагарин Киприян Иванов
Мать: Гагарина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Гагарина) Акулина Евламьева
Мать ребёнка: Гагарина Акилина Прокопьева
Рождение ребёнка
07.01.1834
Мать ребёнка: Гагарина Акилина Прокопьева
Смерть
Неизвестно