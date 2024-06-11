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Гагарин Евлампий Киприянов

Место рождения

д. Кочи, д. Малые Кочи, Чердынь, Пермь

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Гагарин Киприян Иванов

Мать: Гагарина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина Акилина Прокопьева

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Гагарина) Акулина Евламьева

Мать ребёнка: Гагарина Акилина Прокопьева

Рождение ребёнка
07.01.1834

Сын: Гагарин Иван Евлампиев

Мать ребёнка: Гагарина Акилина Прокопьева

Смерть
Неизвестно

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