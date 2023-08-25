Тарзина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарзина Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Тарзин Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строгонова Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Тарзин Георгий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарзин Георгий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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