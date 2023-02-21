Васильев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1995
Дочь: Яббарова Юлия Влимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.2003
Дочь: Васильева Алина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности