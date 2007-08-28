Пургин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПургин Николай Иванович

Пургин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1923

Дата смерти

28.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1923
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1937
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1940
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
28.08.2007
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2007
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close