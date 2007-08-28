Пургин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения19.02.1923
Дата смерти28.08.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1937
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1940
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
28.08.2007
Место жительства
По 2007