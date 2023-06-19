Иван Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Адрианович

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1898 ст.

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евгения Тимофеевна

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 17.02.1898 Шеровичи, Руднянской вол. Михаил Иванович Шеровичи, Руднянской вол. отец крестьянин Иван Адрианович мать крестьянская жена Евгения Тимофеевна Лобы, Руднянской вол. кре... Показать все
Смерть
После 1898
Бракосочетание
До 1898 ст.

Жена: Евгения Тимофеевна