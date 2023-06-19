Иван Адрианович
Место рождения
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1898 ст.
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евгения Тимофеевна
Руднянский п.п. 17.02.1898 Шеровичи, Руднянской вол. Михаил Иванович Шеровичи, Руднянской вол. отец крестьянин Иван Адрианович мать крестьянская жена Евгения Тимофеевна Лобы, Руднянской вол. кре... Показать все
Смерть
После 1898
Бракосочетание
До 1898 ст.
Жена: Евгения Тимофеевна