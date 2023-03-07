Евсеева Лукерья (Гликерья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Лукерья (Гликерья)

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Место рождения

Петраково, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Петраково, Кашинский, Тверская область
Лукерья - первая жена Максима Васильева
Бракосочетание
10.11.1779 ст.

Муж: Васильев Максим

Савелково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1783

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Васильев Максим

Савелково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1787 ст.

Сын: Максимов Терентий

Отец ребёнка: Васильев Максим

Савелково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Лев

Отец ребёнка: Васильев Максим

Савелково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Васильев Максим

Савелково, Кашинский, Тверская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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