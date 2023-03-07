Евсеева Лукерья (Гликерья)
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Лукерья - первая жена Максима Васильева
Бракосочетание
10.11.1779 ст.
Муж: Васильев Максим
Рождение ребёнка
10.10.1783
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Васильев Максим
Рождение ребёнка
21.10.1787 ст.
Сын: Максимов Терентий
Отец ребёнка: Васильев Максим
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Лев
Отец ребёнка: Васильев Максим
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Васильев Максим
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно