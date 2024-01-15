Парфенов С Л — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов С Л

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Парфенов Л А

Мать: Парфенова Воронина Е Н

Смерть
1942
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