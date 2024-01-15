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Парфенов С Л
Парфенов С Л
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Парфенов Л А
1875 г.р.
Мать
Парфенова Воронина Е Н
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Парфенов Л А
Мать:
Парфенова Воронина Е Н
Смерть
1942
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