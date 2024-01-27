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Попов Popoff Василий Николаевич

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Попов Popoff Николай Родионович

Мать: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тапилина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Попова Матрена Яковлевна

Азербайджан
Рождение ребёнка
?.04.1925

Дочь: Затеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Попова Матрена Яковлевна

Шемаха
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Попова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Попова Popoff Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Попова Матрена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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