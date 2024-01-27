Попов Popoff Василий Николаевич
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Попов Popoff Николай Родионович
Мать: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Тапилина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Попова Матрена Яковлевна
Азербайджан
Рождение ребёнка
?.04.1925
Дочь: Затеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Попова Матрена Яковлевна
Шемаха
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Попова Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Попова Popoff Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Попова Матрена Яковлевна
Смерть
Неизвестно