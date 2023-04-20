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Федотов Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.

Дочь: Федотова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Агафья Данииловна

Место жительства
1904 ст.
Крестьянин деревни Вырвино Старинской волости Городокского уезда Витебской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Агафья Данииловна

Смерть
Неизвестно