Федотов Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.
Дочь: Федотова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Агафья Данииловна
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин деревни Вырвино Старинской волости Городокского уезда Витебской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно