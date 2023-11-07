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Ларионова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1867

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1867

Отец: Гаврилов Ларион

Мать: Павлова Дарья

Смерть
1868
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