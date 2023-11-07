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Ларионова Аграфена
Ларионова Аграфена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.1867
Дата смерти
1868
Пол
Женский
Отец
Гаврилов Ларион
1846 г.р.
Мать
Павлова Дарья
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1867
Отец:
Гаврилов Ларион
Мать:
Павлова Дарья
Смерть
1868
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