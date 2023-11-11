Бахвалов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахвалов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.2003

Дочь: Бахвалова Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Бахвалова Чулкова Анна Валерьевна

Рождение ребёнка
07.07.2011

Дочь: Бахвалова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Бахвалова Чулкова Анна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахвалова Чулкова Анна Валерьевна

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