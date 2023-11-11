Бахвалов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.2003
Дочь: Бахвалова Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Бахвалова Чулкова Анна Валерьевна
Рождение ребёнка
07.07.2011
Дочь: Бахвалова Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Бахвалова Чулкова Анна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно