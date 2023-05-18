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Зинковская Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1982

Отец: Логинов Александр Семенович

Мать: Логинова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
01.01.2020

Сын: Зинковский Марк Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинковский Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин виктор викторович