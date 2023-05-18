Зинковская Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1982
Рождение ребёнка
01.01.2020
Сын: Зинковский Марк Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинковский Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопатин виктор викторович