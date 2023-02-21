(Терлеева) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терлеева) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чередов Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
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