(Терлеева) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно