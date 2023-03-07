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Владейщиков Степан Карпович

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Место рождения

Осиново, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиново, Березовский муниципальный район, Пермский край
Военная служба
1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 32-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Пермская губ., Красноуфимский уезд, Афанасьевская вол., д. Осиновка Причина выбытия болен Дата события 13.06.19... Показать все
Смерть
Неизвестно
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