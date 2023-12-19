Бестемьянов Демид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестемьянов Демид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Соснина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севергина Ольга

Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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