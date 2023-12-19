Бестемьянов Демид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Соснина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севергина Ольга
Мать ребёнка: Бестемьянова Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно