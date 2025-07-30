Кармановская Галина Григорьевна 06.06.1946 — найти родственников по фамилии на Familio

Кармановская Галина Григорьевна

Автор
НТ
Тесленко Н.

женский, родилась 06.06.1946

Отец
Громов Григорий Иванович1916 г.р.
Мать
Громова (Калинина) Дарья Александровна1920 г.р.
Супруги
Кармановский Борис Александрович1942 г.р.
Дети
Бжадуг (Кармановская) Оксана Борисовна03.01.1970 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946

Отец: Громов Григорий Иванович

Мать: Громова (Калинина) Дарья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармановский Борис Александрович

Рождение ребёнка
03.01.1970

Дочь: Бжадуг (Кармановская) Оксана Борисовна

Отец ребёнка: Кармановский Борис Александрович

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