Кармановская Галина Григорьевна
женский, родилась 06.06.1946
ОтецГромов Григорий Иванович1916 г.р.
МатьГромова (Калинина) Дарья Александровна1920 г.р.
Супруги
Кармановский Борис Александрович1942 г.р.
Дети
Бжадуг (Кармановская) Оксана Борисовна03.01.1970 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1970
Дочь: Бжадуг (Кармановская) Оксана Борисовна
Отец ребёнка: Кармановский Борис Александрович