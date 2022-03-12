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Блинков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1948

Дата смерти

12.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1948

Отец: Блинков Иван Антропиевич

Мать: Блинкова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
22.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинкова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинкова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Зоя Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Смерть
12.03.2022
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