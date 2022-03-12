Блинков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1948
Дата смерти12.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1948
Рождение ребёнка
22.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинкова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинкова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинкова Зоя Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Смерть
12.03.2022