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Головастиков Иван Ермолаевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Головастиков Ермолай Дмитриевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Головастиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Головастикова Ефимия Никифоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Головастикова Ефимия Никифоровна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Ефимия Никифоровна

Смерть
1746
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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