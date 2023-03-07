Головастиков Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Головастиков Ермолай Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Головастиков Иван Иванович
Мать ребёнка: Головастикова Ефимия Никифоровна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Головастикова Ефимия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1746