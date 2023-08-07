Иван Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1850
Отец: Агафон Иванович
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мавра Яковлевна
Рождение ребёнка
04.08.1882
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мавра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно