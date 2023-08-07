Иван Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1850

Отец: Агафон Иванович

Мать: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Яковлевна

Рождение ребёнка
04.08.1882

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно
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