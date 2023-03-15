Макушев Афанасий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1914
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
26.04.1947
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макушева Клавдия
Смерть
1986