Макушев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушев Афанасий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1914

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

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Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
26.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макушева Клавдия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макушева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макушева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушева Клавдия

Смерть
1986
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