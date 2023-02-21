Мазур Александр Георгиевич
Место рожденияУкраина, Запорожская область, Вольнянский район, село Уральское
Дата рождения27.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Запорожская область, Вольнянский район, село Уральское
Рождение ребёнка
17.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазур Наталья Владимировна
Братск, город Братск, Иркутская область