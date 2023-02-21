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Мазур Александр Георгиевич

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Место рождения

Украина, Запорожская область, Вольнянский район, село Уральское

Дата рождения

27.05.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Запорожская область, Вольнянский район, село Уральское
Рождение ребёнка
17.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазур Наталья Владимировна

Братск, город Братск, Иркутская область
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