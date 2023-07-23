Казаков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Нет Имени

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Нет Имени

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Нет Имени

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Нет Имени

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Нет Имени

Смерть
Неизвестно
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