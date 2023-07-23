Казаков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Нет Имени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Нет Имени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Нет Имени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Нет Имени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Нет Имени
Смерть
Неизвестно