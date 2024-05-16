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Мартынов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1907

Отец: Мартынов Григорий Петрович

Мать: Мартынова Анисия Фотеевна

Бракосочетание
15.02.1926

Жена: Мартынова Серафима Ефремовна

Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1929

Дочь: Мартынова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Мартынова Серафима Ефремовна

Рождение ребёнка
10.10.1931

Сын: Мартынов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мартынова Серафима Ефремовна

Смерть
Неизвестно
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