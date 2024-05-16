Мартынов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1907
Бракосочетание
15.02.1926
Борец, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1929
Дочь: Мартынова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Мартынова Серафима Ефремовна
Рождение ребёнка
10.10.1931
Сын: Мартынов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Мартынова Серафима Ефремовна
Смерть
Неизвестно