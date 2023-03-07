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Ашихмина Анна Селиверстова

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Место рождения

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ашихмин Никон Араамов

Отец ребёнка: Ашихмин Авраам Васильев

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Ксения Авраамова

Отец ребёнка: Ашихмин Авраам Васильев

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мелания Авраамова

Отец ребёнка: Ашихмин Авраам Васильев

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Авраам Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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