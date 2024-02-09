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Степан Иванович

Место рождения

Думино, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1706

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Иван

Мать: не указана

Думино, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-MQJ9?i=391&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1738

Сын: Прохор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Думино, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-MQJ9?i=391&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1789
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