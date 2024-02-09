Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Иван
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-MQJ9?i=391&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1738
Сын: Прохор Степанович
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MM-MQJ9?i=391&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1789